также в разделеМир
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа 27
Китай успешно испытал ракету-носитель 20
Уточненные данные: В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек 20
Черногорию охватили протесты из-за закона о религии 40
Песков – Эрдогану: Ливия стала пристанищем для наемников из многих стран мира 30
В Казахстане разбился самолет: погибли 15 человек 33
В РФ заявляют, что смогут достроить «Северный поток-2» 48
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа 18
Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тысячи наемников ЧВК «Вагнер» 35
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск для противостояния РФ 91
В Буркина-Фасо в результате нападения джихадистов погибли 35 человек 16
Лукашенко сетует, что Россия не хочет продавать газ за рубли и не дает скидку 29
Лукашенко: Страны НАТО отреагируют, если РФ нарушит суверенитет Беларуси 41
СМИ: В Иране за время протестов убили 1500 человек 20
СМИ: «Северный поток-2» возглавляет бывший агент Штази и друг Путина 46
Убийство саудовского журналиста: 5 человек приговорили к смертной казни 36
Молдова перед выборами президента возьмет кредит у России 24
В РФ заявили, что перед погружением Путина на дне Финского залива нашли минное поле 76

Министерство внутренних дел Казахстана отрабатывает три версии авиакатастрофы самолета Fokker-100 под Алматы.

Как сообщает Tengrinews.kz, среди этих версий — техническая неисправность самолета, погодные условия, а также возможные ошибки при пилотировании.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи, данные о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также проверяет работу наземных и авиационных служб, которые организуют полеты.

Бортовые самописцы разбившегося лайнера передадут для расшифровки Межгосударственному авиационному комитету в Москву.

Напомним, 27 декабря в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги