Министерство внутренних дел Казахстана отрабатывает три версии авиакатастрофы самолета Fokker-100 под Алматы.

Как сообщает Tengrinews.kz, среди этих версий — техническая неисправность самолета, погодные условия, а также возможные ошибки при пилотировании.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи, данные о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также проверяет работу наземных и авиационных служб, которые организуют полеты.

Бортовые самописцы разбившегося лайнера передадут для расшифровки Межгосударственному авиационному комитету в Москву.

Напомним, 27 декабря в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек.

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.