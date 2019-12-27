также в разделеОбщество
27 декабря. Картина дня 13
Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области 15
Президент перевел Грицака в запас СБУ 19
ГПУ: Юридических оснований для включения экс-беркутовцев в список на обмен нет 16
Минкульт запустит телеканал для оккупированного Донбасса 12
Адвокат: Суд освободил еще двух человек для обмена 15
«От Мариуполя до Станицы Луганской»: На фронте запустили новый челлендж 24
Кабмин передал на приватизацию 530 объектов 46
Суд продлил арест «Пумы» 32
Новый глава УИНП рассказал, чем отличается от Вятровича 52
Зе!повіт: Вышел последний выпуск газеты «Зеркало недели» 28
В РПЦ наказали патриарха, признавшего ПЦУ 31
Кабмин упростил получение гражданства добровольцам, воевавшим на Донбассе 12
В «ДНР» подумывают отменить комендантский час 31
При крушении самолета в Казахстане пострадали двое украинцев 52
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 8 января 11
«Свободовца» Кайду за драку в Раде отпустили под домашний арест 18
Дело об убийстве Кирилла Тлявова направят в другой суд 19

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

«Консулом посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования, в связи с потерей паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы», - сказал Погорельцев.

Он сообщил, что представитель Департамента консульской службы провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Ему были даны разъяснения о мерах, принимаемых посольством и МИД Украины по этому делу.

«Пациент больницы сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, жалоб или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице», - добавил Погорельцев.

Напомним, 27 декабря в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги