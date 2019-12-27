В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.



«Консулом посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования, в связи с потерей паспортных документов пострадавшими во время авиакатастрофы», - сказал Погорельцев.

Он сообщил, что представитель Департамента консульской службы провел телефонный разговор с одним из пострадавших украинцев. Ему были даны разъяснения о мерах, принимаемых посольством и МИД Украины по этому делу.

«Пациент больницы сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью, жалоб или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице», - добавил Погорельцев.



Напомним, 27 декабря в результате аварии пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли 12 человек.

У двух украинцев, которые были на борту разбившегося самолета, сломаны позвоночники.