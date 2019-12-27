Прокурор Генпрокуратуры Янис Симонов заявил об отсутствии юридических оснований для включения пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане, в списки на обмен подержанными лицами с представителями «Л/ДНР». Об этом прокурор сообщил во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, передает УНИАН.

Симонов отметил, что только из СМИ получил информацию о возможном включении обвиняемых в деле в список на обмен. Он добавил, что такая информация появляется каждый раз, когда планируется освобождение удерживаемых лиц. «Постоянно вопросы обмена возникают в отношении этих обвиняемых каждый раз, когда решается вопрос об обмене», - сказал прокурор.

По словам Симонова, вопрос об обмене пятерых экс-беркутовцев поднимался и два, и три года назад.

Кроме того, он отметил отсутствие процессуальных и законных юридических оснований для привлечения этих лиц к процессу обмена. «Я понимаю, что это политический вопрос, однако обращаю внимание на то, что соответствующим образом процессуальных и законных юридических оснований решать вопрос относительно их обмена нет, потому что они являются обвиняемыми в преступлениях, совершенных именно 20 февраля 2014 года. А вопрос по обмену ставится после того как произошли действия (аннексия. – Ред.) России в отношении Крыма», - подчеркнул прокурор.



Напомним, ранее hromadske со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела, сообщило, что украинская сторона планирует передать боевикам «ДНР» и «ЛНР» бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.

В то же время адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен троих бывших бойцов батальона спецназначения «Беркут», которые являются подозреваемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО.