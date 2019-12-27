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Синод Русской православной церкви постановил не поминать патриарха Александрийского Феодора за признание Православной церкви Украины, которую РПЦ называет «раскольнической структурой».

Об этом говорится в итогах заседания Священного синода Русской православной церкви от 26 декабря, пишет Украинская правда.

8 ноября за божественной литургией в Каире патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе предстоятелей автокефальных православных церквей главу украинской православной церкви и официально объявил о признании им этой структуры.

В РПЦ заявили, что решение патриарха Александрийского о признании ПЦУ противоречит его заявлениям о поддержке митрополита Онуфрия от УПЦ МП, что оно не было принято Синодом Александрийского патриархата на заседании 7-9 октября и потому не имеет соборного характера.

«Постановили выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками…

Подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле.

Представительство Патриарха московского и всея Руси при патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире.

Вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус», - заявили в РПЦ.

11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.

5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.

12 октября 2019 года митрополит Епифаний сообщил, что Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальной Православную церковь Украины.

Русская православная церковь изначально противилась созданию поместной украинской церкви и не признает ее, а считает канонической лишь подчиненную себе Украинскую православную церковь Московского патриархата. УПЦ МП отказалась от слияния в единую Православную церковь Украины.
ForUm

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