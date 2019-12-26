Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что зарплаты прокуроров обновленного Офиса генпрокурора вырастут на 50-70%. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

По словам Рябошапки, зарплаты у прокуроров увеличатся, но их штатная численность уменьшится. «Благодаря правительства зарплаты прокуроров существенно повышаются - от 50% до 70%. Сейчас постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабмина, вскоре оно будет опубликовано. Вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие заработные платы», - сказал он.

Однако, по словам Рябошапки, зарплаты прокуроров Офиса генпрокурора будут меньше, чем зарплаты прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. «Этот уровень пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтов, поскольку на то они и специализированные, они имеют немного другие гарантии защиты, в том числе и заработные платы. Однако это достаточно серьезное повышение заработных плат и достаточно серьезные гарантии. По крайней мере, они будут не хуже, чем у органов предварительного расследования, это точно. Возможно, где-то мы выходим на уровень заработных плат в НАБУ», - отметил генпрокурор.



Также, по словам Рябошапки, предусмотрено, что в обновленном Офисе генпрокурора будут совсем другие система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия.

«По результатам справедливого распределения дел и справедливой оценки будут применяться и премирование, и бонусы. То есть, не так свободно, как сейчас - всем подряд одинаковая ставка, а в соответствии с тем, кто и что сделал. Будут другие дополнительные гарантии, связанные в том числе с прохождением карьеры, которые будут основываться на результатах справедливой оценки работы», - сказал Рябошапка.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада Украины приняла президентский Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032).

По результатам написания практической задачи и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий завершающий этап аттестации.

Офис генпрокурора начет работать со 2 января 2020 года.