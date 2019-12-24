Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о начале работы Офиса генпрокурора.
Сегодня документ от 23 декабря был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».
В соответствии с приказом Офис генпрокурора начет работать со 2 января 2020 года.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада Украины приняла президентский Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032).
по результатам написания практической задачи и собеседования по решению кадровых комиссий 610 прокуроров успешно прошли третий завершающий этап аттестации.
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