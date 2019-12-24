Кабинет Министров во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко
«В ближайшее время начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», - написал он в Telegram.
По данным нардепа, заседание пройдет в закрытом формате.
Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.
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