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Кабинет Министров во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«В ближайшее время начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», - написал он в Telegram.

По данным нардепа, заседание пройдет в закрытом формате.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.
ForUm

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