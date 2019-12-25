Клуб «Райо Вальекано», фанаты которого оскорбляли украинского футболиста из клуба «Альбасете» Романа Зозулю, понесет наказание даже в случае, если он не будет судиться.

Об этом в интервью Укринформу сказал посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба.

«Наказание будет. Прежде всего, для клуба», - сказал он.

По его словам, дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к этому клубу. В частности, если будут доигрывать второй тайм этого матча, который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.

Щерба отметил, что на прошлой неделе провел встречу в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Зозули и заверила, что к клубу «Райо Вальекано» могут быть применены также финансовые санкции.

Кроме того, также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании по обсуждению этой ситуации.

Сам Зозуля, по словам посла, на пресс-конференции на прошлой неделе заявил, что безосновательные обвинения против него выдвигаются теми, кто участвовал в войне на Донбассе против Украины.

Щерба сообщил, что в целом же реакция на поддержку Зозули в Испании была очень быстрой. Свою поддержку украинскому футболисту выразили официальные структуры, оба клуба и абсолютное большинство испанцев.

Он отметил, что это не первая подобная провокация.

«Почти 3 года назад, когда Роман в январе 2017 перешел именно в этот клуб, «Райо Вальекано», произошел подобный инцидент. Тогда так же часть болельщиков, так называемых «буканерос» - ультрас «Райо Вальекано», высказались против того, чтобы Роман играл в этой команде. В феврале он принял решение отменить контракт о переходе в этот клуб. Тогда так же соответствующие испанские футбольные организации и Высший совет спорта Испании выразили ему свою поддержку. В том числе речь шла о том, что Роман мог бы отстаивать свои интересы и в соответствующем процессе. Но он, насколько я знаю, решил этого не делать. В апреле этого года Роман сообщил, что вместе с юристами футбольного клуба «Альбасете» планирует судиться с испанском политиком - лидером партии «Подемос» Пабло Иглесиасом, который в одном из интервью фактически назвал нашего футболиста неонацистом», - отметил Щерба.

Напомним, матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между «Райо Вальекано» и «Альбасете», который проходил 15 декабря, приостановили после первого тайма, а затем и отложили в связи с оскорблениями в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг «Зозуля – нацист». Из-за этого «Альбасете» отказался выходить на второй тайм встречи.

Поддержал Зозулю и президент Украины Владимир Зеленский.