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Посольство Украины в Испании очередной раз выразило поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле в связи с очередной провокацией, направленной против украинца. 

«Мы повторяем, что Роман Зозуля – один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа», - сообщаеся на странице Посольства в Facebook.

После появления в испанских СМИ информации о вероятном переходе украинского форварда Романа Зозули в клуб «Алькоркон» испанские фанаты выступили против этого, мотивируя свою позицию якобы связями футболиста с украинскими «нацистами».

24 июля испанские СМИ сообщили, что переход Зозули в «Алькоркон» сорвался, главная причина - недовольство болельщиков.

Зозуля в сезоне-2020/2021 играл в клубе «Альбасете» и провел 37 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.
ForUm

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