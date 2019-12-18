15 декабря футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда № 6929, следовавшего по маршруту «Нежин – Киев». Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры, сообщает Укрзализныця.

Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, повредившие вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляют около 40 тыс. грн.

Всего за 11 месяцев 2019 железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев имели непосредственное влияние на безопасность движения поездов. Остальные – раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

В Укрзализныце уверены, что вопросами поддержания правопорядка в общественных местах, каковыми являются поезда, должна заниматься полиция. Если наряды полиции восстановят сопровождение пассажирских поездов как дальнего так и пригородного сообщения, то пассажиры будут чувствовать себя в безопасности, а имущество государственного перевозчика будет лучше сохранено.