Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус говорит, что получает чуть больше 4 тысяч гривен в месяц.

«Сейчас я получаю 4 тыс. 500 грн в месяц... Я не пришел, чтобы зарабатывать деньги, я пришел, чтобы создать новую систему. У нас уже есть абсолютно новая команда, мы сделали несколько неплохих ходов, в том числе по продаже самолета Ан-178 перуанской полиции, другие шаги. Поэтому для меня лично заработная плата не на первом месте, что касается моей деятельности на этой должности», - сказал Абромавичус в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский в Telegram заявлял, что Абромавичус предлагает увеличить себе зарплату в 18 раз. По итогам года это вознаграждение должно составить 18,6 млн грн.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».