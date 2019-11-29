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Народный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский просит Государственную миграционную службу Украины начать процедуру лишения гражданства Украины генерального директора государственного концерна Укроборонпром Айвараса Абромавичуса.

Об этом нардеп сообщил в Telegram, опубликовав фото соответствующего заявления.

«Айварас Абромавичус в 2014 году получил гражданство Украины, однако по состоянию на 26.11.2019 года не прекратил иностранное гражданство. На основании вышеизложенного прошу принять меры и начать процедуру прекращения гражданства Украины Айвараса Абромавичуса», - говорится в заявлении.

Напомним, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономического развития и торговли Украины Абромавичуса генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром».

11 июля Абромавичюс стал главой наблюдательного совета Укроборонпрома. Его ввели в наблюдательный совет Укроборонпрома указом президента 12 июня 2019 года.

 
ForUm

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