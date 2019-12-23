В Кропивницком СИЗО специальные средства применили к 25 заключенным, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждого заключенного осмотрели медицинские работники и оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументированы. Прокуратурой области начата проверка законности их применения», - написала она в Facebook.

20 декабря в Кропивницком СИЗО обнаружено умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений при осмотре трупа следственно-оперативной группой не выявлено.

22 декабря представитель уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин осуществил повторный мониторинговый визит в указанное пенитенциарное учреждение.

«Подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны работников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних», - заявила Денисова.

На данный момент уволен заместитель по оперативной работе Родион Друмов и заведующий медчастью Александр Степанов.

«Сегодня работа на территории СИЗО продолжается – будет проводиться обзор камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызван начальник филиала ЦОЗ ГКИСУ для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных, а также будет проверена медицинская документация», - отметила омбудсмен.

Она отметила, что администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины способствует работникам Офиса омбудсмена в осуществлении мониторинга соблюдения прав заключенных и стабилизации ситуации в пенитенциарном учреждении.

Напомним, начиная с 6:00 18 декабря 2019 в течение следующих 30 суток в указанном пенитенциарном учреждении введен особый режим. Для стабилизации ситуации, работники межрегионального управления провели общие обыски помещений ГУ «Кропивницкого СИЗО №14», во время которых изъято значительное количество запрещенных орудий и предметов. Также группой быстрого реагирования были применены специальные средства, в том числе для отстрела резиновыми пулями.