также в разделеОбщество
Разведка: РФ завозит на Донбасс новые партии мин и гранат 6
Суд оставил Антоненко под стражей 8
Следователи нашли новую улику против Антоненко 13
Дело о хищении земель НААН направлено в ВАКС 11
Дело Шеремета: Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко 25
Обвиняемому в убийстве ветерана АТО в центре Киева дали 13 лет 14
Главарь группы диверсантов «ЛНР» получил 9 лет тюрьмы 15
Дробович не собирается менять команду УИНП 26
Cудья Силантьева отклоняет все ходатайства о проведении обысков в игральных заведениях Харькова 69
Украинцы назвали событие и политика года 32
Эксперт: За аферу «УкрБуда» никто не ответит и за все заплатит государство 26
Милованов анонсировал изменения в трудовой кодекс 40
Обмен пленными: На данный момент согласована одна группа людей 76
Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой 31
На границе с Польшей образовались новогодние очереди 16
В Днипре полиция помогла мужчине, который ушел с корпоратива в трусах 144
«Подарок к Новому году»: РФ запускает ж/д сообщение по Керченскому мосту 38
Правительство подало законопроект об усилении ответственности за «минирование» 13

В Кропивницком СИЗО специальные средства применили к 25 заключенным, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждого заключенного осмотрели медицинские работники и оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументированы. Прокуратурой области начата проверка законности их применения», - написала она в Facebook.

20 декабря в Кропивницком СИЗО обнаружено умершего заключенного. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений при осмотре трупа следственно-оперативной группой не выявлено.

22 декабря представитель уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы Александр Гатиятуллин осуществил повторный мониторинговый визит в указанное пенитенциарное учреждение.

«Подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации превышались полномочия со стороны работников групп быстрого реагирования - применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних», - заявила Денисова.

На данный момент уволен заместитель по оперативной работе Родион  Друмов и заведующий медчастью Александр Степанов.

«Сегодня работа на территории СИЗО продолжается – будет проводиться обзор камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними. Кроме того, вызван начальник филиала ЦОЗ ГКИСУ для организации медицинской помощи и фиксации телесных повреждений заключенных, а также будет проверена медицинская документация», - отметила омбудсмен.

Она отметила, что администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины способствует работникам Офиса омбудсмена в осуществлении мониторинга соблюдения прав заключенных и стабилизации ситуации в пенитенциарном учреждении.

Напомним, начиная с 6:00 18 декабря 2019 в течение следующих 30 суток в указанном пенитенциарном учреждении введен особый режим. Для стабилизации ситуации, работники межрегионального управления провели общие обыски помещений ГУ «Кропивницкого СИЗО №14», во время которых изъято значительное количество запрещенных орудий и предметов. Также группой быстрого реагирования были применены специальные средства, в том числе для отстрела резиновыми пулями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги