Утром 21 декабря боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 из миномета калибром 82 мм.

Обстрел произошел со стороны Золотого-5, которое временно контролируют боевики «ЛНР», сообщили в полиции Луганской области.

Обстрел повредил шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. II Вильна.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела в настоящее время не сообщалось, отметили в полиции.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе.

20 ноября на этом участке завершилось разминирование.

20 ноября Наблюдатели СММОБСЕ зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.