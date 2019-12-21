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Утром 21 декабря боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4 из миномета калибром 82 мм.

Обстрел произошел со стороны Золотого-5, которое временно контролируют боевики «ЛНР», сообщили в полиции Луганской области.

Обстрел повредил шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. II Вильна.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела в настоящее время не сообщалось, отметили в полиции.

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 

20 ноября на этом участке завершилось разминирование

20 ноября Наблюдатели СММОБСЕ зафиксировали огонь из крупнокалиберного пулемета в пределах участка разведения сил и средств в районе Петровского.
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