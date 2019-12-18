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17 декабря. Картина дня 66

Кабинет Министров инициировал усиление ответственности за заведомо ложное сообщение о заминировании. Соответствующий проект закона одобрен на заседании Кабмина 18 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Речь идет о ложном минировании зданий, больниц, учебных заведений и других общественно важных объектов, вывод из строя которых может причинить имущественный ущерб и представлять угрозу для жизни и здоровья людей.

Решение правительства является важным, так как количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрело угрожающий масштаб. Согласно сведениям Национальной полиции Украины, только за пять месяцев 2019 года следователями начато досудебное расследование около 600 таких уголовных преступлений, что почти равно показателям, зарегистрированным на протяжении всего 2018 года.

Законопроектом усиливается ответственность за такой вид преступления. В частности, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжезаминирование критически важных объектов инфраструктуры - предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.
ForUm

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