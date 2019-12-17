Во время столкновений под Радой пострадал один из митингующих. Его на носилках доставили к карете «скорой помощи», сообщает УНИАН.

Отмечается, что судя по одежде, пострадавший является членом организации «Национальные дружины». На вид ему около 20 лет.

Правоохранители «зачистили» территорию возле гостиницы «Киев» вблизи Верховной Рады от участников акции протеста против принятия закона о продаже земли.

Полицейские снесли установленные палатки и потащили их в сторону отеля. Люди бежали к площади Конституции, а их догоняли и били правоохранители, в основном тех людей, которые пытались забросать какими-то предметами правоохранителей. Нескольких людей задержали.

На улицу Грушевского подъехала «скорая» и оказывает помощь пострадавшим. На площади Конституции перед ВР участники акции разобрали немного брусчатки.

Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.