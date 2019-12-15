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На юге Филиппин на острове Минданао зафиксировали сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

Об этом сообщает DW.

Эпицентр землетрясения находиться к югу от многонаселенного города Давао. Эксперты полагают, что подземные толчки не привели к значительным жертвам и разрушениям. Предупреждения о цунами тоже не было.

По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того 14 человек получили травмы.

Напомним, что в октябре на Филиппинах произошло два сильных землетрясения, в результате которых погибли более 20 человек, еще 400 пострадали.
ForUm

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