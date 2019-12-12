Должностное лицо Национального банка Украины получило на телефон сообщение с угрозами, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«В полицию с заявлением обратилось должностное лицо Национального банка Украины, которое сообщило, что получило на свой номер телефона СМС с содержанием относительно угроз собственной жизни и здоровью», – говорится в сообщении.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (Угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, правление Национального банка Украины заявило о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

25 ноября митингующие возле Национального банка пытались прорваться в здание учреждения. В митинге участвовали работники с предприятий олигарха Игоря Коломойского.

Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, продолжающиеся под зданием учреждения, проплачены.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц регулятора и их семей.