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В среду, 11 декабря, Кабинет Министров Украины на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсацию семьям погибших. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных – это вопрос наивысшего приоритета», - комментирует инициативу премьер-министр Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства указанные средства будут направлены Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Напомним, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГосЧС Украины в Одесской области в 10:12 4 декабря.

Основные усилия сосредоточены на спасение людей из здания (по оперативной информации находились более 400 человек), защите путей эвакуации и тушении пожара.

Одновременно проводилось спасение людей, отрезанных огнем и дымом от выходов с помощью пожарных лестниц и автоподъемников и эвакуация по внутренним лестничным клеткам.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

По состоянию на 9 декабря количество жертв достигло 12.  
ForUm

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