В «ДНР» заявили, что Украина готова обменять 88 пленных сторонников «республики», удерживаемых на территории Украины. Об этом сегодня сообщила «уполномоченный по правам человека» Дарья Морозова, сообщают информресурсы боевиков.

«Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека», — отметила Морозова.

Напомним, во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны договорились о содействии освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу «всех на всех». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о 72 пленных.

7 сентября состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос следующего этапа освобождения пленных.