В российском Газпроме заявили, что продолжат переговоры с украинской стороной о продлении транзита газа в Европу через газотранспортную систему Украины в двустороннем формате, то есть без участия представителей Еврокомиссии.

Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер по итогам переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по газу в рамках встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже, сообщает Hromadske.

«Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни», — заявил Миллер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Париже сблизились позиции Киева и Москвы по соглашению о транзите газа.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.