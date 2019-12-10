На сегодняшний день не идентифицированы тела шести человек, которые были обнаружены во время поисковых работ на месте пожара в одесском колледже, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



Отмечается, что по состоянию на утро 10 декабря на месте трагедии открытого огня не наблюдается, продолжаются поисково-спасательные работы и работы по подготовке к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.



Напомним, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГосЧС Украины в Одесской области в 10:12 4 декабря.

Основные усилия сосредоточены на спасение людей из здания (по оперативной информации находились более 400 человек), защите путей эвакуации и тушении пожара.

Одновременно проводилось спасение людей, отрезанных огнем и дымом от выходов с помощью пожарных лестниц и автоподъемников и эвакуация по внутренним лестничным клеткам.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа.

По состоянию на 9 декабря количество жертв достигло 12.