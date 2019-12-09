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Переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина завершились, сообщает УНИАН.

Они длились примерно 1 час 20 минут. Сейчас лидеры «нормандской четверки» ужинают.

Чуть позже запланирована совместная пресс-конференция участников саммита в Париже по результатам совместных переговоров.

Ранее СМИ сообщили, что встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась и началась встреча Зеленского и Путина.

В ОП уточнили, что переговоры лидеров стран «нормандской четверки» прервали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.
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