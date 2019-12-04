Бывший депутат Верховной Рады и экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский в российском суде признал вину в якобы нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года.

Как сообщает ТАСС, Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу в отношении Рудьковского.

Отмечается, что подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения «полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке».

«Я прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, я и адвокаты готовы к этому процессу», - сказал он.

Суд приступил к слушанию дела Рудьковского в особом порядке.

Экс-депутат обвиняется по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»). Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре 2018 года Рудковского задержали на территории РФ и взяли под стражу на основании судебного решения.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Рудковского.