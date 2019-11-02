Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, передает Громадське.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение и направил дело в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Рудковского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений).

По данным российского следствия, в июня 2014 года Рудковский, будучи депутатом Верховной Рады, «совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации «Правый сектор», деятельность которой в России запрещена, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

Целью нападения в Генпрокуратуре РФ называют осложнения международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

В этом деле 26 мая 2016 года Рудковскому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре 2018 года Рудковского задержали на территории РФ и взяли под стражу на основании судебного решения.