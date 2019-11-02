Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады и экс-министра транспорта Украины Николая Рудковского, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году.
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ, передает Громадське.
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение и направил дело в Московский городской суд для рассмотрения по существу.
Рудковского обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений).
По данным российского следствия, в июня 2014 года Рудковский, будучи депутатом Верховной Рады, «совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации «Правый сектор», деятельность которой в России запрещена, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.
Целью нападения в Генпрокуратуре РФ называют осложнения международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.
В этом деле 26 мая 2016 года Рудковскому заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В сентябре 2018 года Рудковского задержали на территории РФ и взяли под стражу на основании судебного решения.
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