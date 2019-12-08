Об этом сообщает «Еврорадио».

Отмечается, что встреча между белорусским и российским президентами продолжалась пять с половиной часов. После нее они не выходили к прессе, а лишь обменялись подарками и попрощались.

Как сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин, во время переговоров стороны сблизили свои позиции, в частности по вопросу нефти и газа. Он также сказал, что следующая встреча Лукашенко и Путина запланирована на 20 декабря.

По словам Орешкина, по результатам встречи 7 декабря белорусское и российское правительства обновят документы по интеграции, которые представители обоих государств разрабатывали в течение месяцев. О результатах сообщат премьер-министров и глав государств.

Напомним, накануне Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ. В Минске прошли акции против интеграции Беларуси с Россией.