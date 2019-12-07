Сотни белоруссов вышли на протест против соглашения с Россией об углубленной интеграции, которое может быть подписано президентами обеих стран на встрече в Сочи.

В акции принимают участие, по разным оценкам, от 730 до 1000 человек, сообщает корреспондент DW. Митингующие собрались на Октябрьской площади, откуда отправились шествием до площади Независимости.

Первые стычки

Во время стычки активисты против интеграции с Россией скандировали «Позор».

По последней информации, около семисот человек, протестующих против «углубленной интеграции», направились с Октябрьской на площадь Независимости. Во время шествия манифестанты скандировали: «Независимость!».

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны.