Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны. Об этом он заявил сегодня в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, передает БЕЛТА.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», - сказал Президент.

«Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что если никто не претендует, никто не собирается нас захватывать, то зачем самим это добро – независимость и суверенитет – кому-то нести и отдавать. «Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья», - заметил Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент отметил, что важно держать голову на плечах: «Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставит на колени. В этом мудрость политиков и политики, которую мы с вами формируем и проводим».