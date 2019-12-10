также в разделеОбщество
Языковой омбудсмен назвала первые шаги на посту
ГБР расследует возможную госизмену Порошенко при подписании «Минска» 11
Гончарук призвал Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров 10
Суд отправил «единороса» из Крыма под домашний арест 17
Судью, который разрешил штурмовать Майдан, не уволили 21
На Житомирщине задержан мужчина, сбежавший из колонии 42
Рекомендации Венецианской комиссии по закону о языке частично воплотят 42
Президент присвоил звание «Мать-героиня» 847 женщинам 22
В Станице Луганской заметили боевиков с неизвестной символикой 37
Ляшко пришел на допрос, но отказался давать показания 31
Воронченко рассказал, где служат освобожденные украинские моряки 28
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку 52
Глава Госгеокадастра отстранил все региональное руководство ведомства 22
Центр «Миротворец» заявил о закрытии своих серверов 92
9 декабря. Картина дня 23
Украинцы назвали лучшие города по уровню возможностей и свобод 38
На Альперина надели электронный браслет 16
«Правая рука» Трубы и его пособник вышли под залог 18

Одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс-беркутовцев был недавно погибший в Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ «А» полковник Дмитрий Каплунов.

Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил председательствующий по делу судья Сергей Дьячук, сообщает УНИАН.

«К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем «Дмитрий». В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, исполняя свои служебные обязанности», - сказал судья.

Также Дьячук сообщил, что на сегодня в суде был запланирован допрос бывшего председателя СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Напомним, двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Каплунов и Денис Волочай погибли 1 декабря. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно звания Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
16
Теги