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После скандала с концертами в Украине российская группа «Воровайки» опубликовала на своей странице в Vkontakte обращение к украинцам с призывом слушать внимательно песню «Хохлы» и «тогда все станет ясно». Об этом сообщает ВВС Украина.

Также «Воровайки» опубликовали видеообращение продюсера Юрия Алмазова, записанное еще в октябре 2019 года, где он заявил, что песня «Хохлы» посвящается «нашим прекрасным пропагандонам Киселеву, Скабеевой, Соловьеву и другим свистунам. Просьба слушайте внимательно песню с самого начала, там все сказано, от чьего имени поется эта песня», - заявил в этом видео Юрий Алмазов.

Вероятно, Алмазов имел в виду такие слова в начале песни: «Да не оскобеет земля русская медведями да киселями, соловьями да другими свистунами. Эта песня будет им как мед на уши», отмечает издание.

Напомним, российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни, анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца – в феврале 2020 г.

После этого в соцсетях поднялась огромная волна возмущения, в частности, песней «Хохлы».

«Как вот получилось, что хохлы зазнались

И американцам за гроши продались

Думали — поможет, денег даст Европа

Оказалось — фуфел, пей-гуляй босота

Курица — не птица, хохлы — не заграница

Крым теперь ночами Порошенко снится

Курица — не птица, хохлы — не заграница

Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица

Севастополь славный, колыбель для флота

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу

Если будет надо, заберем Одессу».

Международный центр культуры и искусств «Жовтневый дворец» в Киеве после резонанса в СМИ отказался подписывать договор с организаторами концерта российской блатной группы.
ForUm

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