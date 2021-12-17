В Борисполе пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту. Гражданин РФ прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула, сообщила Госпогранслужба.

При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали на полуострове в разные годы.

На вопрос, когда он последний раз посещал ВОТ АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, затем 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал.

В Украину гитарист приехал для участия в творческом проекте.

За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украине пограничники не пропустили, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

«Ну, все, остались без хорошей музыки», – отметил российский гитарист.

По данным источника Украинской правды, речь идет о музыканте из группы «Город 312» Александре Ильчуке.