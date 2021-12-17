также в разделеОбщество
«Авторитета» из списка СНБО выгнали из Украины 13
Крушение самолета МАУ: Ирану выдвинули ультиматум 18
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 14
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 46
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 39
В Украине запретили электронные сигареты в общественных местах 10
В Украине – 8899 новых случаев COVID-19 и 21650 выздоровлений 11
16 декабря. Картина дня 29
Арктический воздух ворвется в Украину 21 декабря 22
Суд вернул отстраненную учительницу на работу, она не собирается вакцинироваться 124
Греция усиливает правила выезда для туристов 12
Министр рассказал, когда людям начнут получать тысячу за вакцинацию 18
Украина закупит у Pfizer таблетки от COVID-19 17
СМИ: Гогилашвили живет с главным разведчиком в доме организатора конвертцентров 146
Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму 114
Помощник Безлера получил 11 лет тюрьмы за издевательства над пленными 19
Четыре тысячи человек протестовали в центре Киева против МВФ 209
Крымскотатарский орнамент «орьнек» включен в список культурного наследия ЮНЕСКО 20

В Борисполе пограничники запретили въезд в Украину российскому музыканту. Гражданин РФ прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула, сообщила Госпогранслужба.

При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали на полуострове в разные годы.

На вопрос, когда он последний раз посещал ВОТ  АР Крым, россиянин отвечал, что не помнит, а потом начал путаться, называя сначала 2001 год, затем 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал.

В Украину гитарист приехал для участия в творческом проекте.

За нарушение норм украинского законодательства иностранца в Украине пограничники не пропустили, кроме того он получил запрет въезда в Украину на ближайшие три года.

«Ну, все, остались без хорошей музыки», – отметил российский гитарист.

По данным источника Украинской правды, речь идет о музыканте из группы «Город 312» Александре Ильчуке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги