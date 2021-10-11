Петиция с требованием полного запрета концертной деятельности артистов из России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления Украиной контроля над своими восточными границами набрала на сайте президента 25 тысяч голосов. Теперь на эту петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Инициатор петиции, телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк написал, что убежден – «граждане страны-агрессора ... на самом деле не несут никакой культуры».

«Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и решения Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев», - отметил Кондратюк.