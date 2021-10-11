также в разделеОбщество
Украинец организовал «армию ботов» и совершал DDoS-атаки 5
В Раду хотят пускать только вакцинированных или с отрицательным COVID-тестом 9
Бывшему владельцу «Дельта банка» сообщили о подозрении 10
На Банковой заговорили о кафе и поездах только для вакцинированных 43
ВАКС отпустил Труханова под залог в 30 миллионов 18
Полиция задержала мужчину, угрожавшего убийством нардепу 12
Новая COVID-волна началась раньше, чем прогнозировал Минздрав 18
Суд арестовал вербовщиков наемников для участия в войне в Сирии 18
В Арбитраже начинаются слушания по захвату Россией украинских кораблей 28
«Тебя будут судить за вагнергейт»: под домом Зеленского провели митинг 38
МВД подтверждает: в крови Полякова был метадон 47
Украина получила техническую помощь от США для усиления безопасности 67
Возле Станицы Луганской на КПВВ оккупанты ужесточили меры 16
Крым снова обновил антирекорд по COVID-19 21
Оранжевой зоне карантина соответствуют уже 16 областей Украины 11
Первый случай сибирской язвы зафиксирован в Тернополе 20
Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия 11
Ляшко озвучил особенности новой волны COVID-19 18

Петиция с требованием полного запрета концертной деятельности артистов из России до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления Украиной контроля над своими восточными границами набрала на сайте президента 25 тысяч голосов. Теперь на эту петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Инициатор петиции, телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк написал, что убежден – «граждане страны-агрессора ... на самом деле не несут никакой культуры».

«Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и решения Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев», - отметил Кондратюк.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги