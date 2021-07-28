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Служба безопасности Украины официально завершила проверку всех российских граждан, которые приедут на фестиваль «Файне місто» в Тернополь, и не обнаружила  оснований запрещать им выступать и въезжать в страну. Речь идет об обслуживающем персонале и участниках четырех российских групп - Louna, «Порнофильмы», Wildways и Anacondaz, которые в 2017 году выступали в аннексированном Крыму, пишет Zaxid.net.

С заявлением о необходимости проверки этих групп в СБУ 19 июля обратился мэр Тернополя Сергей Надал после заявлений активистов «Правого сектора Тернопольщины». Проверку музыкантов СБУ завершила только вчера, 27 июля, - за день до открытия фестиваля.

«Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале «Файне місто» завершилась вчера, 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет», - заявили в пресс-службе СБУ.

В «Правом секторе Тернопольщины» заявили, что также знают о завершении проверки, но проводить акции протеста, бойкотировать вход на фестиваль активисты не будут, чтобы избежать провокаций.

«Массовость выступлений российских групп и показательные приезды российских провластных артистов в Украине носят системный характер. Оккупанты системно создают конфликтные ситуации, провоцируя активную и патриотическую часть общества. Поэтому мы еще раз призываем организаторов фестиваля отказаться от участия российских групп в фестивале», - говорится в заявлении «Правого сектора Тернопольщины».

Отметим, что часть из этих групп не первый раз выступать на фестивале «Файне місто». Так, «Порнофильмы» уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.

Фестиваль «Файне місто» начался в Тернополе сегодня, 28 июля, и продлится до 1 августа.
ForUm

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