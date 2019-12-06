НАК «Нафтогаз Украины» готов отозвать исковые требования к «Газпрому» в новом арбитраже при условии заключения долгосрочного контракта на транзит, который будет покрывать все расходы. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Завершили очередной раунд переговоров с Газпромом в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку Газпром включает это в «пакет» для переговоров по транзиту», - написал он в Facebook.

Витренко напомнил, что украинская сторона готова рассматривать возможность получить газ от Газпрома в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов).

«Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если Нафтогазу будет компенсировано невыполнение Газпромом своих обязательств по текущим контрактам», - подчеркнул чиновник.

«И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция - покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы», - резюмировал Витренко.

Напомним, действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

«Нафтогаз» в ответе «Газпрому» заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Путин заявил, что условия украинских транзитеров – экономически неприемлемы.