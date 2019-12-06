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Кабинет Министров призывает наблюдательный совет АО «Укрзализныця» пересмотреть эффективность работы менеджмента и принять соответствующие кадровые решения для прекращения коррупции.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Мы, как правительство, уже обратились в наблюдательный совет для того, чтобы он пересмотрел эффективность работы менеджмента Укрзализныци и принял соответствующие кадровые решения», - сказал Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство настаивает, чтобы коррупция в Укрзализныце была немедленно прекращена, и делает все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

«По моему мнению, в Укрзализныце ситуация сложная ... Мы исходим из того, что на местах продолжается, в отдельных случаях, коррупция. Однако нам нужно учитывать, что в Укрзализныце существует независимый наблюдательный совет, который влияет на менеджмент непосредственно», - сказал Гончарук

Он ожидает, что уже к концу этого года ситуация в компании серьезно изменится.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что Кабинет Министров примет решение о смене руководства Укрзализныци.
ForUm

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