Кабинет Министров Украины создал комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Только что на внеочередном заседании правительства создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе», - написал он.

По словам Гончарука, комиссия должна доложить правительству о результатах расследования до 20 декабря.

Также Кабмин поручил ГосЧС провести неотложные противопожарные проверки всех заведений в стране.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По состоянию на вечер 5 декабря 26 пострадавших в результате пожара находятся в стационарах медучреждений города. Четверо уже выписались из больниц. Всего было госпитализировано 30 пострадавших.

4 декабря погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. А вечером 5 декабря спасатели нашли в завалах 2-го этажа здания тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается. Разыскивают еще 13 человек, с которыми сейчас нет связи.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.