В Верховную Раду не поступало обращение генерального прокурора относительно снятия неприкосновенности с экс-президента и действующего народного депутата Петра Порошенко.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью НВ.

В частности, отвечая на вопрос относительно вероятности рассмотрения вопроса о снятии неприкосновенности с Порошенко, спикер сказал: «Я же не генпрокурор, я - председатель ВР. Ходатайства на снятие депутатской неприкосновенности, задержания, аресты - сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянирю на сегодняшний день таких обращений от него к нам не поступало».

По словам Разумкова, с Порошенко будет «как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года».

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.

ГБР осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Порошенко.