Два ученика Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавших 4 декабря в результате пожара в здании, обратились за медицинской помощью в городские поликлиники. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета.

«Вечером 5 декабря в городские поликлиники обратились еще двое учащихся колледжа, которые пострадали во время пожара на Троицкой. Сейчас они проходят лечение амбулаторно», - отметили в мэрии.

«Двое пациентов были госпитализированы в тяжелом состоянии. Оба - спасателя, одного из них решено перевести в военный госпиталь», - отметила руководитель отделения интенсивной терапии ожогового отделения горбольницы Ирина Малик на координационном совещании участников поисково-спасательной операции.

По ее словам, 26 пациентов, которым оказывают помощь, это 16 учащихся колледжа, четыре работника заведения и шестеро спасателей. Пострадавшие находятся в первой и третьей горбольницах, а также в областной клинической и детской больницах.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м.

По состоянию на вечер 5 декабря 26 пострадавших в результате пожара находятся в стационарах медучреждений города. Четверо уже выписались из больниц. Всего было госпитализировано 30 пострадавших.

4 декабря погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. А вечером 5 декабря спасатели нашли в завалах 2-го этажа здания тело погибшей женщины. Ее личность устанавливается. Разыскивают еще 13 человек, с которыми сейчас нет связи.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.