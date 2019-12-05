Директор Государственного бюро Роман Труба заявил, что Бюро готовит еще одно подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Об этом Труба сказал на встрече с журналистами 5 декабря, сообщает «Украинская правда».

«Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находим на стадии до подготовки этого проекта», – отметил он.

По словам Трубы, ГБР провело следственные действия, которые говорят «о возможном преступлении в действиях Порошенко».

Напомним, Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Перу Порошенко.

ГБР осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является пятый президент Петр Порошенко.