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Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович будет работать в учреждении спикером нового цикла «ИстФакт».

Как говорится на сайте Института, видеоролики проекта имеют целью популяризировать историю Украины с помощью эмоциональных, ярких, динамичных, без лишнего пафоса, видео, подробно рассказывая малоизвестные сюжеты времен Украинской революции.

Формат проекта – 5-минутные видеоролики в стиле «вопрос-ответ» с сочетанием прямой речи спикера и видеоряда (хроника, инфографика, анимация, карты, фотографии, видео реконструкций исторических событий, моушн-графика). Предполагается, что проект станет дополнительным источником исторической информации для широкой общественности. Видеоролики посвящены Украинской революции 1917-1921 годов.

Следующие выпуски расскажут о трезубце как государственном гербе УНР, истории создания «Щедрика», бое за Вознесенск, крымскую операцию Петра Болбочана и о хорунжем Армии УНР и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.  
ForUm

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