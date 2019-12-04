Уволенный глава Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, если правоохранители обнаружат в скандальных записях его разговоров состав преступления. Об этом заявила народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, сообщает «Обозреватель».

По словам нардепа, уход с должности главы ГБР не станет для Трубы гарантией освобождения от ответственности.

«К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его записи разговоров многочасовые, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая», – заявила Верещук.

На вопрос, надо ли расследовать опубликованные в Telegram записи разговоров, которые компрометируют главу ГБР, нардеп ответила: «Обязательно. Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами с Telegram-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также те органы, которые должны контролировать, должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет».

По ее словам, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.

«Должна быть неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание», – подчеркнула Верещук.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон «О Государственном бюро расследований».

Помимо прочего закон приводит к увольнению Романа Трубы с поста главы ГБР.

Как сообщал ForUm, 20 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы и на которых слышен похожий на его голос. Сам Труба назвал записи провокацией, и заявил, что в отставку не собирается.