также в разделеОбщество
СМИ: Коломойский пытается впихнуть Кулика в СБУ 19
Кабмин разрешил частным локомотивам ездить по железной дороге 29
Загороднюк назначил служебное расследование из-за неаттестации «киборга» Межевикина 47
Кабмин уволил Зеркаль и Петренко 44
В Украине отменили беспроцентные кредиты на жилье для госслужащих 23
Полиция Германии не подтверждает задержание Онищенко 21
Кабмин запустил пилотный проект цифрового ID граждан Украины 20
Новая таможня официально начинает свою работу 29
Рудьковский в российском суде признал вину в нападении на посольство РФ 26
Двух руководителей Нацакадемии аграрных наук задержали на взятке 23
Кабмин назначил нового руководителя Института нацпамяти 49
На границе задержали двух россиян с оружием 18
Средняя пенсия с начала года выросла на 374 гривни 17
Рада приняла закон о предоставлении добровольцам статуса УБД 27
Ехал получать украинский паспорт: СБУ задержала участника захвата Крыма 88
Зарплата женщин в Украине на 25% меньше, чем мужчин 82
Адвокат семей Небесной Сотни прекратила голодовку 19
Зеленский присвоил звания Героев Украины погибшим на Донбассе бойцам «Альфы» 59

Уволенный глава Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, если правоохранители обнаружат в скандальных записях его разговоров состав преступления. Об этом заявила народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, сообщает «Обозреватель».

По словам нардепа, уход с должности главы ГБР не станет для Трубы гарантией освобождения от ответственности.

«К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его записи разговоров многочасовые, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая», – заявила Верещук.

На вопрос, надо ли расследовать опубликованные в Telegram записи разговоров, которые компрометируют главу ГБР, нардеп ответила: «Обязательно. Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами с Telegram-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также те органы, которые должны контролировать, должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет».

По ее словам, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.

«Должна быть неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание», – подчеркнула Верещук.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2116 о внесении изменений в закон «О Государственном бюро расследований».

Помимо прочего закон приводит к увольнению Романа Трубы с поста главы ГБР.

Как сообщал ForUm, 20 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы и на которых слышен похожий на его голос. Сам Труба назвал записи провокацией, и заявил, что в отставку не собирается. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги