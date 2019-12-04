Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Для этого в течение следующих шести месяцев будут проверено состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.

Цифровой ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирование уникальной записи.

«Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения дальнейше1 всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, Кабинет Министров решил провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований, что позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

1 декабря, в двух районах Киева и области стартовала пробная перепись населения.