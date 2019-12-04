Адвокат семей погибших Небесной Сотни Евгения Закревская прекратила голодовку после принятия Верховной Радой закона, разблокировавшего расследование дел Майдана. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по возобновлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс», – написала она.

Напомним, 22 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренных парламентом поправок к законопроекту о ГБР.

3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».