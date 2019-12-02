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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям двух военнослужащих, которые погибли 1 декабря на Донбассе.

«Двое погибших военнослужащих... Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших», - написал он на своей странице в Facebook.

«Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев», – подчеркнул он.

Напомним, 1 декабря во время выполнения боевой задачи на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих.

Позже стало известно, что погибли два офицера спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. 
ForUm

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