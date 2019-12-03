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За первые 11 месяцев 2019 года Украина нарастила объемы импорта газа на 38,1% в сравнении с аналогичным показателем за 11 месяцев 2018 года.

Об этом сообщает Hromadske, со ссылкой на данные Укртрансгаза.

Большинство газа Украина импортировала из Словакии — более 9 млрд кубометров, Венгрии — 3,54 миллиарда кубометров и Польши — 1,39 миллиарда кубометров. Импорт газа из России не осуществлялся. В целом Украина импортировала 13,96 миллиарда кубометров.

При этом в ноябре 2019 года объемы импорта газа на треть сократились и составили 971,2 миллиона кубометров.

Напомним, с 1 ноября Украина начала отбор газа из подземных хранилищ. До начала отбора Украина накопила в подземных хранилищах около 21 млрд кубометров газа.

 

 
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