Волонтерку Марусю Звиробий, подозреваемую в причастности к угрозам убийством в отношении президента Владимира Зеленского, повторно вызовут на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом hromadske рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она отметила, что Марусю Звиробий в понедельник, 2 декабря, вызвали на допрос, однако она на нем не была.

«Она была в здании ГБР, но на допрос следователя не пришла... Она была вызвана для проведения следственных действий», - отметила Иванова.

Она добавила, что на допрос подозреваемую вызовут повторно. Когда именно – не уточнила.

Как передает «Интерфакс-Украина», сама Звиробий после выхода из здания ГБР рассказала: «В вызове не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваемым, я не являюсь свидетелем, я вообще не являюсь субъектом какого-то уголовного производства. На какое следственное действие меня сюда вызывают – тоже непонятно».

По словам волонтера, вызов в ГБР ей вручили во время обыска по месту жительства в Калиновке 28 ноября.

Звиробий добавила, что поехала с адвокатами «поинтересоваться», кем она является по этому делу.

«Мы только в канцелярии оставили эти вопросы, будем ждать ответов и законно составленного вызова», - добавила подозреваемая.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий. Следственные действия проводили сотрудники ГБР вместе с сотрудниками СБУ. Обыски проводили в рамках досудебного расследования, которое касается угрозы убийством президента Украины Владимира Зеленского.