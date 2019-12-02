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Полиция арестовала бывшего сообщника террориста Усмана Хана, устроившего теракт на Лондонском мосту 29 ноября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

«Один из девяти экстремистов, осужденных в 2012 году за заговор с целью нападения на Лондонскую фондовую биржу вместе с Усманом Ханом, совершившим нападение на Лондонском мосту (29 ноября - ред.), был арестован в Сток-он-Тренте», - говорится в сообщении.

34-летний Назам Хуссейн был задержан по подозрению в подготовке террористических актов после обыска у него дома.

Обыск был проведен на фоне проверки досрочно выпущенных террористов, которую инициировали после нападения на Лондонском мосту на прошлой неделе.

Представитель полиции Уэст-Мидлендса заявил, что арест не связан с конкретным нападением на Лондонский мост, и «немедленного риска для общественной безопасности» нет.

Как сообщалось, 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост в связи с поступившей информацией о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили имитацию взрывного устройства.

В результате нападения погибли два человека, еще трое были ранены.

Экстремистская группировка «Исламское государство» заявило, что нападение в Лондоне совершил один из его бойцов.
ForUm

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