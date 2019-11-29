Один из пострадавших в результате теракта на Лондонском мосту в Британии скончался в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Independent.

По данным источника в британской Национальной службе здравоохранения, кроме нападающего, который был застрелен правоохранителям, есть еще одна жертва. Один из пострадавших скончался в больнице от ранений, полученных во время нападения.

Кроме того, мэр Лондона Садик Хан заявил, что среди пострадавших в результате вооруженного нападения на мосту есть тяжелораненые.

Ранее сообщалось о 5 раненых в результате нападения вооруженного мужчины на Лондонском мосту, который произошел сегодня 29 ноября. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом.

Напомним, в Лондоне на мосту вооруженный ножом мужчина напал на нескольких прохожих, несколько человек получили ранения.