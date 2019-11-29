В «Слуге народа» призвали проголосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в Государственное бюро расследований. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от СН Денис Монастырский.

«Мы, нижеподписавшиеся, публично берем на себя обязательства проголосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в Государственное бюро расследований и призываем Евгению Закревскую и присоединившихся к ней украинцев прекратить голодовку», - написал он.

Монастырский призвал народных депутатов, в случае поддержки этого предложения, поставить в комментариях под постом «+».

Напомним, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований – 50, Национальному антикоррупционному бюро – 43. Остальные – Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.



В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о Госбюро расследований, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.