Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прогнозирует завершение инвентаризации материалов дел Майдана до 29 ноября. Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает УНИАН.



На вопрос, когда ожидается физическая передача дел Майдана в Государственное бюро расследований, Рябошапка ответил, что речь идет о 14-15 тысяч томов.

«Инвентаризация сейчас завершается. Мы планируем где-то на 29 ноября выйти на инвентаризацию этих материалов, на инвентаризацию вещественных доказательств», – сказал он.

После этого, отметил генпрокурор, можно будет «физически передавать оставшиеся у нас производства». «Потому что большая часть уже ушла этих производств, уже физически переданы. И соответственно, если на следующей неделе эти изменения будут приняты... Если парламент принимает, условно говоря, во вторник, или, когда парламент примет решение, то мы будем готовы к тому времени физически начинать передавать», – пояснил Рябошапка.

По его словам, всего передано 107 уголовных производств: 55 – в ГБР, 35 – в Национальное антикоррупционное бюро, 16 – в Национальную полицию и одно – в Службу безопасности Украины. Рябошапка также сообщил, что 15 следователей и около 20 прокуроров изъявили желание перейти в ГБР, чтобы продолжать работу над делами Майдана.



Напомним, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований – 50, Национальному антикоррупционному бюро – 43. Остальные – Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.



В центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о Госбюро расследований, которые бы позволили продолжить расследование преступлений Майдана.

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принять изменения в закон, направленные на разблокирование расследования дел Майдана.